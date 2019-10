Business news: Argentina, mercato pronostica inflazione al 54,9 per cento e Pil a -2,9 per cento nel 2019

- L’Argentina registrerà un inflazione del 54,9 per cento a fine anno e un Pil al -2,9 per cento nel 2019. E’ quanto emerge dal pronostico del settore privato rilevato dalla Banca centrale argentina (Bcra) e reso noto nel suo ultimo “Rapporto sulle aspettative del mercato” (Rem). Gli analisti che hanno partecipato al rilevamento mensile della Bcra ritengono inoltre che a settembre l’indice dei prezzi raggiungerà un picco del 5,8 per cento per poi scendere gradualmente al 3,6 per cento a dicembre. (Res)