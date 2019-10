Business news: Perù, ex dirigente Odebrecht ricostruisce tangenti e finanziamenti illeciti per campagne elettorali

- L'ex rappresentante in Perù dell'impresa brasiliana di costruzioni civili Odebrecht, al centro di indagini per un maxi scandalo di corruzione in vari paesi della regione, Jorge Barata, ha ricostruito un giro di tangenti in favore delle campagne elettorali presidenziali e municipali nel paese andino. In particolare Barata, interrogato in Brasile dal pool Lava-Jato della procura peruviana, ha aiutato i magistrati a decodificare il libro paga delle tangenti in cui vengono usati soprannomi per evitare l'identificazione immediata di politici e imprenditori beneficiari nel giro di mazzette che l'impresa pagava per garantirsi appalti pubblici. Barata, secondo quanto riporta il quotidiano "El Comercio", ha rivelato dettagli in merito a pagamenti di mazzette per quasi 59 milioni di dollari pagate tra gennaio 2006 e maggio 2011 relativi a 13 opere pubbliche. Inoltre, Barata ha rivelato molti dei 71 pseudonimi usati dall'azienda per coprire le identità di politici e imprenditori. (Res)