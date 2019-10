Business news: Brasile, produzione di petrolio sfiora la quota record di 3 milioni di barili al giorno ad agosto

- L'Agenzia nazionale del petrolio, gas naturale e biocarburanti brasiliana (Anp) ha reso noto che la produzione di petrolio del Brasile ha raggiunto i 2,9 milioni di barili al giorno nel mese di agosto 2019, in aumento del 18,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2018. La produzione rappresenta il nuovo record mensile, che supera quello registrato nel mese di luglio di quest'anno. Quanto alla produzione di gas naturale ad agosto è stato raggiunto il record di 133,3 milioni di metri cubi al giorno, in crescita del 7,4 per cento rispetto al precedente massimo di luglio 2019 e del 25,3 per cento rispetto al mese di agosto del 2018. Sommando la produzione di petrolio e gas naturale, la produzione brasiliana ad agosto ha raggiunto i 3,8 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno (boed), record della serie storica. La produzione nazionale è avvenuta in 7.118 pozzi, 676 marittimi e 6.442 terrestri. (Res)