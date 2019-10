Business news: Argentina, Amazon conferma investimento da 800 milioni di dollari per data center Cono Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda statunitense del commercio elettronico Amazon avrebbe confermato un investimento da 800 milioni di dollari per l'installazione di un data center in Argentina, secondo quanto riporta oggi la stampa regionale. L'infrastruttura dedicata ai servizi cloud sarà ubicata nella località di Coronel Rosales, nella provincia di Bahia Blanca, in considerazione delle speciali esenzioni fiscali di cui gode come zona franca. A favorire l'investimento, riporta la stampa, anche la recente legge sulla "economia della conoscenza" approvata dal parlamento, che crea incentivi per l'industria tecnologica. Amazon potrà in questo modo approfittare di una riduzione del 35 per cento della tassa sul reddito oltre che di una minore incidenza dei contributi salariali. La zona franca inoltre è esente da imposte nazionali e provinciali sul consumo di energia. (Res)