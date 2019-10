Business news: Brasile, Embraer rinvia chiusura accordo di fusione con Boeing all'inizio del 2020

- La compagnia aerea brasiliana Embraer ha annunciato di aver rinviato la chiusura definitiva dell'accordo di fusione con la statunitense Boeing per l'inizio del 2020. Lo ha reso noto la stessa azienda che sin dalla firma dell'accordo preliminare, avvenuta lo scorso febbraio, aveva sottolineato che tutto si sarebbe concluso entro fine anno. Embraer ha dichiarato che "la società e Boeing continuano a lavorare diligentemente e in cooperazione per portare a compimento la partnership strategica tra le due società nel più breve tempo possibile". (Res)