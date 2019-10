Business news: Russia-Cuba, servizi doganali firmano documenti di cooperazione

- I servizi doganali di Russia e Cuba hanno firmato documenti sulla cooperazione nel campo delle Forze dell'ordine e della formazione degli agenti di frontiera. È quanto riferito dall'ufficio stampa del Servizio doganale federale della Federazione Russa. I protocolli, rispettivamente sulla cooperazione nella lotta contro i reati doganali nel trasporto aereo e sulla cooperazione nel campo dell'istruzione e della formazione del personale, sono stati firmati da Ruslan Davydov vicedirettore del Servizio doganale russo, e Nelson Enrique Cordovez Reyes, omologo cubano. La cerimonia della firma si è svolta nell'ambito della visita del primo ministro russo Dmitrij Medvedev a Cuba. "Ai sensi del protocollo, le parti si scambieranno informazioni sulle persone sospettate di traffico illegale di merci per via aerea, comprese droghe. Si prevede di firmare un piano di cooperazione con Cuba nella lotta contro i reati doganali per il periodo 2019-2021 entro la fine di quest'anno", si legge nel comunicato, citato dall'agenzia "Ria Novosti". La cooperazione tra i servizi doganali nel campo dell'istruzione e della formazione verrà svolta dall'Accademia doganale russa. (Res)