Business news: Venezuela-Russia, ministro Energia Quevedo, rimborseremo il nostro debito con Mosca

- Il Venezuela rimborserà il debito nei confronti della Russia. Lo ha affermato il ministro del petrolio Manuel Quevedo in un'intervista all’agenzia di stampa “Sputnik”. "Il Venezuela ha sempre adempiuto ai suoi impegni e lo farà sempre", ha sottolineato Quevedo. Il Venezuela ha recentemente saldato una nuova rata di rimborso del debito alla Russia e attualmente sta pagando solo gli interessi sul debito, in seguito inizierà a rimborsare il prestito stesso. Nel 2011, la Russia ha concesso un prestito di 4 miliardi di dollari al Venezuela per coprire i costi di importazione di prodotti industriali russi nel paese sudamericano. Tuttavia, sullo sfondo di un deterioramento della situazione finanziaria ed economica, Caracas ha chiesto un'estensione della sua linea di credito nel 2014. Nel novembre del 2017, il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato la ristrutturazione del debito venezuelano dopo che Caracas ha concordato delle nuove condizioni con Mosca. (Res)