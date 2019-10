Business news: Energia, ministro venezuelano Quevedo, puntiamo ad ampliare nostro mercato

- Il Venezuela ha in programma di diversificare il proprio mercato energetico attraverso l'ampliamento della cooperazione con i suoi partner internazionali. Lo ha dichiarato il ministro del Petrolio Manuel Quevedo in un'intervista all’agenzia di stampa “Sputnik”. "Abbiamo un piano, stiamo lavorando per diversificare il mercato. Certo, il mercato nordamericano è importante, ma ci sono anche altri mercati e il Venezuela vi lavorerà. Abbiamo alleati strategici, siamo pronti ad accrescere i rapporti”, ha detto Quevedo che sta partecipando ai lavori della Settimana dell'energia russa. Il ministro ha osservato che il paese latinoamericano ha già deciso quali misure adottare per raggiungere il suo obiettivo di portare la produzione di petrolio a oltre 2 milioni di barili al giorno entro il 2020. "Per quanto riguarda il 2020, il bilancio è pronto. Prevediamo che la produzione raggiungerà oltre 2 milioni di barili al giorno, poiché le nostre capacità lo consentono. È necessario ripristinare una produzione corrispondente alle nostre capacità, attraverso attrarre investimenti", ha precisato il ministro. Nel frattempo, il paese sudamericano prevede di aumentare la produzione di petrolio a 1,5-1,6 milioni di barili al giorno nel 2019, ripristinando il livello del 2018. La produzione attuale non supera un milione di barili al giorno. (Res)