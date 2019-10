Business news: Brasile, privatizzazioni, raccolti 21 miliardi di euro nei primi 9 mesi dell'anno

- Il piano di privatizzazioni messo a punto dal governo brasiliano del presidente Jair Bolsonaro ha permesso di raccogliere da inizio gennaio 96,2 milkiardi di real, l'equivalente di circa 21 miliardi di euro. Lo ha detto il sottosegretario alle privatizzazioni e disinvestimenti del ministero dell'Economia brasiliano, Salim Mattar, presentando alla stampa un bilancio della vendita di società e partecipazioni statali. In questo modo, ha riferito Mattar, il governo ha raggiunto l'obiettivo di raccogliere quest'anno almeno 90 miliardi di real dalle privatizzazioni, come annunciato dal ministro dell'Economia, Paulo Guedes, al Forum economico mondiale di Davos, in Svizzera, lo scorso gennaio. Gran parte dell'importo raccolto proviene da privatizzazioni e disinvestimenti. Il denaro raccolto dalla vendita di società, beni e quote azionarie entra direttamente nel bilancio dello stato e utilizzato per abbattere il debito pubblico. (Res)