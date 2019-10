Kosovo: urne aperte per le elezioni anticipate, Ldk e Vetevendosje tra i favoriti (8)

- Da rilevare, infine, la situazione in cui va al voto l’elettorato serbo. Tre partiti politici della minoranza serba in Kosovo hanno formato una coalizione che potrebbe mettere in pericolo, per la prima volta, il predominio della Lista serba alle prossime elezioni anticipate del 6 ottobre. Il presidente della Serbia Aleksandar Vucic ha fatto appello ai serbi del Kosovo affinché diano il proprio voto alla Lista serba. D'altra parte, secondo quanto denunciato da alcuni esponenti dei partiti politici serbo kosovari che corrono alle elezioni anticipate in Kosovo in alternativa alla Lista serba, essi non intendono “cedere alle pressioni" di Belgrado nonostante le "intimidazioni" ricevute. Belgrado avrebbe aumentato le "pressioni" sui serbi kosovari affinché votino la Lista serba in vista delle elezioni anticipate di domenica. I tre partiti della minoranza serbo kosovara, unitisi nella coalizione Sloboda, hanno fatto sapere che Belgrado avrebbe minacciato i serbo kosovari della possibile perdita di lavoro nel caso di mancato sostegno alla Lista serba. (Kop)