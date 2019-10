Kosovo: presidente Thaci invita cittadini a votare per futuro euro-atlantico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini del Kosovo devono recarsi alle urne per assicurare il futuro euro-atlantico del paese: lo ha detto il presidente kosovaro Hashim Thaci recandosi a votare questa mattina in una scuola di Pristina. Secondo Thaci, i cittadini dovrebbero esercitare il loro diritto di voto "per un futuro migliore" in Kosovo. “Vorrei congratularmi con i cittadini del Kosovo in questo giorno importante, ma allo stesso tempo invitarli a votare per esercitare il loro diritto a loro beneficio. Sarà un voto per il futuro euro-atlantico del Kosovo, per una vita migliore per i cittadini, per lo sviluppo economico e per i posti di lavoro", ha affermato Thaci. Anche il ministro degli Esteri albanese Gent Cakaj si è recato oggi alle urne, in quanto cittadino kosovaro. "Il voto di oggi è decisivo per il futuro della giovane Repubblica. Invito tutti i cittadini ad utilizzare il diritto di voto per scegliere il futuro", ha dichiarato il capo della diplomazia di Tirana tramite il suo profilo Twitter. (Kop)