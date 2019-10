Kosovo: Mitrovica Nord, fermate due persone che hanno permesso voto senza documenti necessari

- Due componenti di un seggio elettorale a Mitrovica Nord sono stati fermati dalle autorità kosovare dopo aver autorizzato una donna a votare nonostante avesse presentato solamente il suo certificato di nascita. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Kallxo", le autorità di Pristina hanno chiarito che non si può votare senza un regolare documento kosovaro, ragione per cui le unità speciali della polizia sono intervenute nel seggio di Mitrovica Nord. Il portavoce dell'Osce, Senad Sabovic, ha confermato all'agenzia di stampa "KoSSev" che alcuni cittadini hanno provato a votare presentando documenti emessi dalle autorità serbe o dall'Unmik (la missione Onu in Kosovo), in violazione delle norme della Commissione elettorale centrale kosovara. "Ci sono tentativi frequenti ma il personale ai seggi generalmente sta seguendo le decisioni della Commissione elettorale", ha dichiarato Sabovic in riferimento allo svolgimento delle operazioni di voto nelle aree del nord del Kosovo a maggioranza serba. (segue) (Kop)