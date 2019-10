Russiagate: Gasparri (FI), Conte spieghi in Parlamento vicenda poco trasparente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, chiede a Conte di "rispondere all'intero Parlamento e al Paese, di alcuni traffici inquietanti che potrebbe aver fatto con i servizi di sicurezza. E' inutile che cerchi di guadagnare tempo e di limitare il confronto ad organismi riservati, prendendo a pretesto anche i ribaltoni di cui è stato tra i promotori e beneficiari nelle ultime settimane. Non basta parlare al Copasir - afferma Gasparri - quanto è accaduto è veramente grave e preoccupante. Si profila un uso privatistico di strutture di sicurezza dello Stato. E anche i vertici hanno agito in maniera francamente tutta da verificare. E' vero che le direttive le dà il presidente del Consiglio - aggiunge Gasparri - ma a questo punto appare sempre più sospetta la volontà di Conte di tenere per sé deleghe e poteri che sta esercitando in modo improprio. Serve una piazza pulita totale. Chi ha sbagliato deve pagare. Saremo inflessibili e implacabili. Riflettori puntati sui nostri servizi di sicurezza utilizzati in maniera allucinante da Conte. Dov'è la trasparenza? Uno vale uno? Questo personaggio inventato da Grillo e dai grillini e fatto arbitrariamente presidente del Consiglio senza rappresentare niente e nessuno - continua Gasparri - si sta rendendo protagonista di una vicenda che è l'opposto della trasparenza che invocavano. Altro che l'interrogazione sulle fatture e sul professor Alpa. C'è ben altro che Conte deve spiegare. E lo dovrà fare. Davanti a tutti. Trascinato a forza se non vorrà venirci da solo", conclude Maurizio Gasparri. (Com)