Milano: Franceschini, Giardino dei Giusti, luogo straordinario per costruire domani di pace e tolleranza

- "Noi tutti oggi dobbiamo gioire per questo spazio ritrovato, che ospiterà la vita". Lo ha detto il ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini nel giorno dell’inaugurazione del Giardino dei Giusti a Milano nell'area del Monte Stella. "Concerti, incontri, letture, laboratori animeranno l'arena e i viali, incoraggiando quell'educazione civica e ambientale che deve interessare tutti, adulti, ragazzi e bambini. Per costruire un domani di convivenza, pace e reciproca tolleranza. La nuova veste del Giardino dei Giusti - ha detto Franceschini - restituisce agli abitanti del quartiere e a tutti i milanesi un luogo di bellezza, armonia e meditazione. Bellezza, perché gli interventi compiuti si sono inseriti con compostezza in un contesto delicato aggiungendo suggestione a un luogo caro alla memoria cittadina. Armonia, perché qui si ricordano tutti quegli uomini, appartenenti a diverse etnie e fedi, che in ogni angolo del mondo si sono distinti per le loro azioni compiute nel nome della giustizia e della libertà. Meditazione, perché chiunque lo visita è ispirato dal ricordo di chi ha agito in maniera disinteressata e spesso a proprio rischio e pericolo per il bene del prossimo", ha concluso Franceschini. (Com)