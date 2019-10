Libano-Emirati: premier Hariri ad Abu Dhabi per una visita ufficiale

- Il primo ministro del Libano, Saad Hariri, è arrivato questa sera ad Abu Dhabi per una visita di Stato di due giorni negli Emirati Arabi Uniti. Il capo del governo di Beirut, riferisce il quotidiano “L’Orient le Jour”, incontrerà il principe ereditario di Abu Dhabi, Mohammad ben Zayed al Nahyane, e parteciperà a un forum per gli investimenti organizzato nel paese del Golfo. A questo evento parteciperà anche il governatore della Banca centrale del Libano, Riad Salamé. Il paese dei cedri sta fronteggiando una significativa crisi fiscale, aggravata dal fatto che il paese ha un debito pubblico di circa 86 miliardi di dollari, pari al 150 per cento del Pil. A causa del deterioramento dell’economia libanese la popolazione è scesa in piazza lo scorso 29 settembre. Sebbene la Banca centrale continui a rifiutare lo scenario di una crisi del dollaro, nelle ultime settimane il ritiro di dollari ai distributori automatici e agli sportelli bancomat è diminuito e i cambiavalute sono arrivati a chiedere 1.600 lire per un dollaro. (Lib)