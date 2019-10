Israele: si riunisce il “gabinetto di sicurezza” dopo oltre due mesi

- Si è riunito oggi a Gerusalemme il “gabinetto di sicurezza” israeliano dopo oltre due mesi dall’ultima volta. Lo riferisce il quotidiano “Times of Israel”, sottolineando come la riunione indichi una crescente apprensione per le possibili minacce alla sicurezza da parte dell’Iran. Il governo di Teheran potrebbe essere stato "incoraggiato" ad attaccare lo Stato ebraico “dopo i successi militari contro gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita”, spiega l’emittente “Channel 13”. Negli ultimi giorni, sia il premier incaricato Benjamin Netanyahu che il presidente Reuven Rivlin hanno citato a più riprese la necessità di mantenere alto il livello di allerta nel paese durante il periodo delle consultazioni per trovare una maggioranza. Gabi Ashkenazi, esponente dell’alleanza politica Kahol Lavan (Blu e bianco) recentemente nominato capo della commissione per gli Affari esteri e la Difesa della Knesset, ha parlato giovedì scorso, 3 ottobre, delle "molte sfide nel campo della sicurezza, alcune conosciute da tutti e alcune che vengono discusse solo a porte chiuse". Da parte sua il leader del partito Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, ha chiesto a Netanyahu e al capo di Kahol Lavan, Benny Gantz, di formare quanto prima un governo di unità nazionale, citando "l'emergenza nazionale, le sfide economiche e le minacce alla sicurezza provenienti da sud, da nord e da più lontano". (Res)