Taiwan: l'inflazione sale allo 0,43 per cento a settembre

- Il livello di inflazione di Taiwan ha continuato a salire gradualmente a settembre, poiché l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,43 per cento rispetto all'anno precedente. Lo riferisce l'Ufficio di statistica dell'isola. Le autorità hanno attribuito il lieve aumento dei prezzi più alti di frutta e verdura alle forti piogge portata dal tifone Lekima ad agosto. I prezzi della frutta a settembre sono aumentati del 7,34 per cento su base annua, mentre i prezzi delle verdure sono aumentati del 2,37 per cento rispetto all'anno precedente. (Cip)