Governo: Labriola (FI), non fa che parlare di tasse

- "L'anno bellissimo del premier Conte, che con un cambio di maschera ha salvato la sua poltrona, si tramuterà in un 2020 drammatico per gli italiani". Così, in una nota, la deputata di Forza Italia, Vincenza Labriola. "Il nuovo esecutivo non fa che parlare di tasse che compaiono e scompaiono come luci psichedeliche, mentre incombono gli effetti delle clausole di salvaguardia non ancora disinnescate che rischiano di essere un macigno sulla testa di famiglie e imprese. L'unica cosa seria - continua Labriola - sarebbe quella di rivedere le misure spot del governo gialloverde, in modo da investire sul lavoro e tornare al Rei per contrastare la povertà, che ahimé, nonostante gli annunci trionfalistici di Di Maio non è stata ancora abolita. Il fallimento di quelle misure spot è, infatti, sotto gli occhi di tutti", conclude Vincenza Labriola. (Com)