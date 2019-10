Balcani: esponente serbo presidenza Bosnia, Russia e Cina nominino inviato speciale per regione

- La Russia e la Cina dovrebbero nominare un loro inviato speciale per i Balcani dopo che gli Stati Uniti hanno fatto questa mossa. Lo ha dichiarato l'esponente serbo nella presidenza tripartita della Bosnia Erzegovina, Milorad Dodik, commentando la nomina di Richard Grenell da parte dell'amministrazione Usa del presidente Donald Trump. "La Serbia non ha ragioni di essere preoccupata; ha una posizione chiara. Sarebbe buono ora chiedere a Russia e Cina di nominare i loro inviati speciali, in modo da poter vedere come le questioni possono essere risolte. L'America ha dimostrato di essere un paese che difende la storia della proclamazione illegale del Kosovo come uno Stato", ha dichiarato Dodik in un'intervista al quotidiano serbo "Kurir". (segue) (Seb)