Milano: inaugurato il Giardino dei Giusti con il taglio del nastro della senatrice Segre

- È stato inaugurato oggi il Giardino dei Giusti di Milano al Monte Stella dopo i lavori di riqualificazione. A tagliare il nastro nella cerimonia inaugurale che si è svolta domenica mattina è stata la senatrice a vita Liliana Segre. “Chi sono questi giusti? Possono essere delle persone normalissime, umili e non degli eroi declamati - ha la superstite dell’Olocausto e testimone attiva della Shoah nel suo discorso - I giusti facevano la scelta e venivano fuori da quella massa degli indifferenti. Ho voluto e per fortuna sono stata aiutata in questo a mettere sul muro grigio davanti all’ingresso del memoriale della Shoah la parola indifferenza che ha colpito allora e colpisce oggi perché è molto più facile essere indifferenti ed è molto più facile non fare la scelta, dire la cosa non mi riguarda e voltare la faccia dall'altra parte. I giusti sono un dono che ha ricevuto l'umanità intera”. (segue) (Rem)