Milano: inaugurato il Giardino dei Giusti con il taglio del nastro della senatrice Segre (2)

- Per Gabriele Nissim, presidente di Gariwo - la foresta dei Giusti, che gestisce il giardino dedicato agli uomini e le donne che hanno aiutato le vittime delle persecuzioni, difeso i diritti umani ovunque fossero calpestati, salvaguardato la dignità dell’Uomo contro ogni forma di annientamento della sua identità libera e consapevole insieme al Comune di Milano, “questo è il giardino dei giusti della scelta che fa vedere che si può sempre scegliere quale treno prendere, se scegliere di rimanere spettatori o di aiutare gli altri. È un giardino ‘scomodo’ che deve far pensare e fare cambiare idee alle persone. Non è - ha concluso - un luogo di commemorazione ma di pensiero e di responsabilità”. Anche il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, con un messaggio inviato per l’occasione ha voluto sottolineare come “no noi tutti oggi dobbiamo gioire per questo spazio ritrovato, che ospiterà la vita. Concerti, incontri, letture, laboratori animeranno l'arena e i viali, incoraggiando quell'educazione civica e ambientale che deve interessare tutti adulti, ragazzi e bambini per costruire un domani di convivenza, pace e reciproca tolleranza". (Rem)