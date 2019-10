Manovra: Damiano (Pd), taglio cuneo fiscale per dare segnale su buste paga

- Per Cesare Damiano, dirigente del Partito democratico ed ex ministro del Lavoro, "se il taglio del cuneo fiscale porterà nelle buste paga dei lavoratori, a partire dal prossimo luglio, come ha affermato il ministro De Micheli, una cifra pari a 40 euro netti mensili alla stessa platea che usufruisce degli 80 euro, vale a dire il ceto medio-basso del lavoro, sarà un significativo passo avanti nella giusta direzione. Sparare, come fa Renzi - continua Damiano - contro questa misura perché ritenuta insufficiente, significa non fare i conti con la coperta troppo corta delle risorse disponibili e non avere l’umiltà di considerare comunque prioritario dare un segnale alle buste paga dei lavoratori italiani che, dal 2010 al 2017, hanno visto il loro potere d’acquisto diminuire del 4,3 per cento, mentre nel periodo 2000-2009 avevano registrato un aumento del 7,4 per cento (fonte: the European trade union Institute). Ho sempre sostenuto - afferma Damiano - contro i detrattori, la misura degli 80 euro voluta da Renzi e adesso, per coerenza, sostengo il taglio del cuneo fiscale a esclusivo vantaggio dei lavoratori. Se lo facessero tutti sarebbe un bene per il Paese. Quindi, bando alla propaganda e andiamo sul concreto". (segue) (Com)