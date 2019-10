Manovra: Damiano (Pd), taglio cuneo fiscale per dare segnale su buste paga (2)

- "Mi sento di dare un suggerimento al governo", aggiunge Cesare Damiano. "Prima che la misura venga adottata correggiamo una manchevolezza del meccanismo precedente, quello degli 80 euro: non possono non essere considerati gli 'incapienti' per un problema di giustizia sociale. Si tratta dei lavoratori più deboli: part time, pulizie, cooperative sociali e lavori discontinui. Persone che guadagnano una cifra lorda annuale uguale o inferiore a 8.100 euro e che sono stati esclusi dagli 80 euro. Non si può replicare tout court il vecchio meccanismo se vogliamo impostare una legge di Bilancio caratterizzata dall’equità e dalla crescita", conclude Damiano. (Com)