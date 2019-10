Energia: Grecia, individuate oltre 30 aree per esplorazione idrocarburi in Mar Ionio e Creta

- Oltre 30 aree per l'esplorazione degli idrocarburi sono state identificate dalle autorità della Grecia nel Mar Ionio ed a sud ovest di Creta. Le mappe con i blocchi per le attività esplorative sono state presentate dal direttore gestionale per le risorse degli idrocarburi della Grecia, Yiannis Basias, nel corso di una conferenza sulle prospettive energetiche nel Mediterraneo orientale. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ana-Mpa". Il parlamento di Atene ha ratificato nei giorni scorsi quattro accordi relativi a concessioni per condurre perforazioni energetiche nelle acque delle regioni del Mare Ionio e di Creta. I parlamentari greci hanno approvato un disegno di legge per la ratifica degli accordi con Hellenic Petroleum per la concessione delle attività esplorative e i diritti di produzione nel blocco 10 del Mare Ionio; con Repsol Exploracion ed Hellenic Petroleum per le prospezioni nella regione ionica della Grecia occidentale; con Total E&P Greece con ExxonMobil and Production Greece (Crete), Hellenic Petroleum per attività esplorative e diritti di produzione nella regione a sud est di Creta; infine con Total E&P Greece, ExxonMobil Exploration and Production Greece (Crete) ed Hellenic Petroleum per perforazioni e diritti di produzione nella regione ad ovest di Creta. (segue) (Gra)