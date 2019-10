Energia: Grecia, individuate oltre 30 aree per esplorazione idrocarburi in Mar Ionio e Creta (2)

- I contratti per le concessioni sono stati firmati dal precedente governo, guidato dal premier Alexis Tsipras, e presentati in parlamento senza alcuna modifica da parte del neo esecutivo di Nuova democrazia (Nd). I parlamentari di Syriza si sono astenuti durante il voto sulla ratifica dei contratti tranne quattro che hanno votato contro. Tutti e quattro i progetti di legge sono stati sostenuti dal Movimento per il cambiamento (Kinal) oltre che da Nd, mentre il Partito comunista greco (Kke) e il Movimento MeRA25 hanno votato contro. (Gra)