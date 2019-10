Difesa: Ferrara (M5s), F-35 programma insostenibile che va rivisto

- "Leggiamo con stupore le ricostruzioni giornalistiche riguardanti la presunta conferma del programma F-35 che il presidente Conte avrebbe dato a segretario di Stato Usa, Pompeo", dice il senatore Gianluca Ferrara, capogruppo M5s nella commissione Esteri di Palazzo Madama. "Il Movimento 5 stelle - aggiunge Ferrara - ha sempre criticato questo programma militare che, così com'è, ci indebiterebbe per almeno 50 miliardi di euro nei prossimi quarant'anni. Un progetto insostenibile che molti paesi, Stati Uniti compresi, hanno già tagliato. Una rinegoziazione è doverosa - continua il senatore M5s - anche da parte dell'Italia. Un ridimensionamento del programma di acquisto consentirebbe di liberare miliardi di euro da investire in scuole, ospedali e trasporti pubblici. I cittadini ci chiedono questo, non bombardieri strategici con capacità nucleare. Confidiamo nel fatto che il nostro presidente del Consiglio farà la scelta giusta", conclude Ferrara. (Com)