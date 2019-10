Tunisia: elezioni legislative, affluenza al 23,5 per cento alle ore 15

- L’affluenza alle urne nelle elezioni legislative in Tunisia ha raggiunto il 23,5 per cento in patria e il 12 per cento all’estero alle ore 15:00. Lo ha annunciato l’Istanza elettorale indipendente delle elezioni (Isie) nel corso di un punto stampa organizzato nel Palazzo delle conferenze della capitale Tunisi. Oltre sette milioni di aventi diritto tunisini sono chiamati oggi ad eleggere in patria i 217 parlamentari dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo, il parlamento monocamerale della Tunisia. Si tratta di un passaggio fondamentale per la transizione democratica della Tunisia, iniziata nel 2011 con la cosiddetta Rivoluzione dei gelsomini e oggi alle prese con una grave crisi politica, economica e sociale. La tempistica delle consultazioni è singolare: prima del ballottaggio delle presidenziali previste il 13 ottobre e dopo il primo turno tenuto lo scorso 15 settembre. (segue) (Tut)