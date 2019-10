Emirati Arabi-Bulgaria: premier Borisov prosegue visita ad Abu Dhabi

- Il premier bulgaro Bojko Borisov è stato ricevuto oggi dal principe di Abu Dhabi e vicecomandante supremo delle Forze armate degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed al Nahyan. Secondo quanto riferisce una nota stampa, nell'incontro è stata valutata la possibilità di rafforzare la cooperazione tra Sofia ed Abu Dhabi in diversi settori. Il premier bulgaro ha dichiarato la volontà del suo paese di rafforzare la cooperazione con gli Emirati Arabi Uniti in diversi settori, in particolare riguardo investimenti congiunti tra le imprese. Della delegazione bulgara arrivata ieri ad Abu Dhabi fanno parte anche il ministro delle Finanze Vladislav e il ministro dell'Economia Emil Karanikolov. La visita rientra nella strategia bulgara per rafforzare i legami economici con gli Emirati Arabi, sulla scia della prima visita di un capo del governo di Sofia nel paese del Golfo, ovvero quella effettuata dal premier Borisov nell'ottobre del 2018. (Bus)