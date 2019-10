Taglio parlamentari: Cirielli (Fd'I), parla proprio il M5s che si è alleato col Pd per le poltrone

- "Il M5s contro Fd'I sul taglio dei parlamentari? Ma se, pur stando all'opposizione, abbiamo sempre votato a favore. E poi parlano proprio i grillini che si sono alleati con il Pd, che era il loro nemico numero uno, solo per non perdere la poltrona in Parlamento". Lo scrive su Facebook il Questore della Camera e parlamentare di Fratelli d'Italia, Edmondo Cirielli. (Com)