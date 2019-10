Colleferro: Mattia (Pd), dopo 15 anni di lotte piantato primo albero su discarica in chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giornata epocale per Colleferro dove, nel corso di una cerimonia ufficiale con diversi sindaci del territorio, oggi il sindaco Pierluigi Sanna ha formalmente piantato il primo albero, come momento di avvio del recupero dell'area della discarica che, dopo la chiusura definitiva del 31 dicembre, verrà completamente ricoperta da un metro di terra e, di conseguenza, con la piantumazione di alberi e essenze arboree di ogni genere". Lo dichiara, in una nota, Eleonora Mattia (Pd), presidente della IX Commissione consiliare del Lazio ed ex vice sindaco di Valmontone. "E' la risposta tangibile - commenta il sindaco Sanna - a chi diceva che non c'erano i soldi per il "post mortem", ed invece i soldi ci sono ed i lavori sono iniziati, e che la discarica non avrebbe chiuso, ed invece dal 31 dicembre sarà chiusa. E' una giornata storica per Colleferro e per tutto il territorio e ne sono orgoglioso, dopo anni di lotte, di essere stato io a piantare il primo albero di questa nuova fase". (segue) (Com)