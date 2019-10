Colleferro: Mattia (Pd), dopo 15 anni di lotte piantato primo albero su discarica in chiusura (2)

- "Tecnicamente oggi ha preso il via la realizzazione della prima barriera del post mortem di Colle Fagiolara. Nella giornata di domani verranno piantati altri cento alberi e così via fino al termine del primo lotto. Per ora si lavora nella parte più vecchia, quella inutilizzata, e in quella laterale, dove si può intervenire con la discarica ancora in funzione. Dopo la chiusura si passerà alla fase 2 di completamento e sistemazione di tutta l'area" spiega la nota. "Quello di oggi - commenta Mattia - è il risultato di quindici anni di battaglie e di manifestazioni a difesa della nostra terra e della salute di chi ci vive. Quindici lunghi anni in cui siamo rimasti uniti, insieme ad associazioni, movimenti e studenti, per modificare il futuro. E abbiamo vinto, come conferma questo primo albero piantato su quella maledetta discarica, che chiuderà il 31 dicembre 2019. Le mie lacrime cancellano il cattivo odore respirato oggi, sono lacrime di gioia dinanzi alla conferma che, con l'azione, possiamo ancora migliorare il pianeta, ad iniziare dal territorio in cui viviamo". (Com)