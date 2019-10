Tunisia: vicepresidente parlamento Ue Castaldo, “clima elettorale sereno”

- Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo e capo della missione europea di osservazione delle elezioni legislative in Tunisia, ha riscontrato oggi un “clima elettorale sereno” durante le consultazioni legislative in corso paese nordafricano. In una dichiarazione rilasciata oggi alla stampa nazionale ripresa dall’emittente radiofonica “Mosaique Fm”, l’esponente dell’Europarlamento ha fatto il punto su quanto riscontrato fin qui dalla missione. "Abbiamo 95 osservatori dispiegati in tutta la Tunisia. Finora in quasi tutti i seggi elettorali che abbiamo coperto, 38, abbiamo osservato procedure molto rispettate e un clima pacifico, con una buona applicazione delle regole”, ha detto il capo della missione europea. “Abbiamo anche notato una buona presenza di osservatori nazionali che hanno potuto svolgere il proprio lavoro senza ostacoli", ha affermato ancora Castaldo. Il vicepresidente del Parlamento europeo ha preferito non esprimersi sull’affluenza alle urne, anche se “il cambiamento del calendario elettorale, a causa della morte del presidente Beji Caid Essebsi, non ha facilitato la comprensione delle procedure da parte degli elettori”. (segue) (Tut)