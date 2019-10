Tunisia: vicepresidente parlamento Ue Castaldo, “clima elettorale sereno” (3)

- Il presidente ad interim della Tunisia, Mohamed Ennaceur, ha chiesto ai tunisini di recarsi "in massa" alle urne durante le elezioni legislative e presidenziali. In un discorso televisivo alla popolazione, Ennaceur - ex presidente del parlamento divenuto capo dello Stato dopo la scomparsa di Beji Caid Essebsi lo scorso luglio - ha invitato a superare qualsiasi ostacolo che possa compromettere il processo di transizione democratica in Tunisia. “E’ nostro dovere continuare il cammino della democrazia e superare le difficoltà del Paese”, ha spiegato Ennaceur. "Lo Stato c’è", ha detto ancora il presidente, assicurando che le istituzioni garantiranno l’applicazione della legge e la protezione di tutti i suoi cittadini. Allo stesso modo, il presidente della Repubblica ha invitato i candidati alle elezioni a scegliere nuove opportunità per una "costruzione comune" della nazione tunisina. Diversi esperti hanno sottolineato la bassa affluenza alle urne durante il primo turno delle presidenziali del 15 settembre scorso, crollata dal 65 al 46 per cento, ma il dato è in realtà “drogato” dall’aumento degli iscritti nei registri elettorali. Dal dato secco sui voti, infatti, emerge un aumento della partecipazione nel 2019 (3.465.184 voti) rispetto a cinque anni fa (3.339.666). (Tut)