Kosovo: domani urne aperte per elezioni anticipate, Ldk e Vetevendosje tra i favoriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti politici kosovari non sono riusciti a trovare una maggioranza alternativa rendendo quindi inevitabili le elezioni anticipate. Negli ultimi mesi la coalizione di governo – formata dall’Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak), Partito democratico del Kosovo (Pdk), Iniziativa civica per il Kosovo (Nisma) e Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) – era passata in minoranza nel parlamento dopo aver perso il sostegno della Lista serba. La Lega democratica del Kosovo (Ldk) e il Movimento Vetevendosje hanno cercato per mesi di presentare una mozione di sfiducia, mentre il governo Haradinaj ha assistito ad un crescente malcontento da parte della comunità internazionale per il deteriorarsi dei rapporti con la Serbia dopo la scelta di Pristina di imporre dazi del 100 per cento sull’importazione di prodotti serbi e bosniaci. (segue) (Kop)