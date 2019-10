Kosovo: domani urne aperte per elezioni anticipate, Ldk e Vetevendosje tra i favoriti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Aak di Haradinaj di certo non intende eliminare i dazi e ha fondato la sua campagna elettorale sullo slogan “Kosovo 100 per cento” proprio a rivendicare la validità della sua decisione. Il Pdk, partner nella coalizione del governo Haradinaj, appare lo schieramento maggiormente incline a questo passo in direzione delle richieste della comunità internazionale. Ma il Pdk potrebbe soffrire più di tutti a livello elettorale il “congelamento” del dialogo tra Kosovo e Serbia, bloccato da quasi un anno dopo la decisione del governo di Pristina di imporre dazi del 100 per cento sull’importazione di prodotti serbi. Il premier dimissionario e leader dell’Aak Haradinaj ha infatti rivolto la sua mossa proprio a danno del Pdk, “vendendola” all'elettorato come una decisione necessaria grazie alla quale sarebbe stato bloccato il "pericoloso" piano del capo dello Stato Thaci (fondatore del Pdk) di arrivare ad un accordo con la Serbia sulla base della modifica dei confini serbo-kosovari. (segue) (Kop)