Kosovo: domani urne aperte per elezioni anticipate, Ldk e Vetevendosje tra i favoriti (5)

- Gli ultimi sondaggi danno in vantaggio l’Ldk e il Movimento Vetevendosje, vicini al 25 per cento dei consensi. La sfida per il terzo posto sarebbe invece tra due partiti della coalizione di governo uscente, Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) e Partito democratico del Kosovo (Pdk), attorno al 20 per cento. A seguire Iniziativa civica per il Kosovo (Nisma) e Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr), partner di minoranza nel governo uscente, alleatisi in una coalizione pre-elettorale che pur non ambendo alla vittoria potrebbe offrire un contributo decisivo per la creazione di una maggioranza. (segue) (Kop)