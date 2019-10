Kosovo: domani urne aperte per elezioni anticipate, Ldk e Vetevendosje tra i favoriti (7)

- Per quanto riguarda gli scenari post-elettorali, va evidenziata la posizione dell'Ldk fermamente contraria ad un'alleanza con il Pdk, divenuto un partito rivale dopo l'esperienza di governo comune dal 2014 al 2017. Ad escludere un'alleanza con il Pdk è stato nei primi giorni della campagna elettorale proprio l'ex premier Mustafa. Anche il vice presidente dell'Ldk, Lutfi Haziri, ha ribadito la linea dello schieramento accusando il Pdk di essere "un distruttore dei ponti di cooperazione". Per quanto riguarda la cooperazione con altri partiti, Haziri ha invece spiegato che il partito è aperto al confronto con le altre forze politiche. L'alleanza più probabile rimane al momento quella tra Ldk e Vetevendosje, anche se difficilmente i due schieramenti avranno i numeri per governare da soli: Nisma e Akr potrebbero essere gli eventuali alleati nel nuovo esecutivo. (segue) (Kop)