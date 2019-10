Kosovo: urne aperte per le elezioni anticipate, Ldk e Vetevendosje tra i favoriti (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega democratica del Kosovo ha scelto di non candidare il suo leader, l'ex premier Isa Mustafa, per il ruolo di primo ministro, indicando invece una donna per tale carica: si tratta dell'ex presidente della commissione Esteri del parlamento Vjosa Osmani, 37enne di Mitrovica con studi negli Stati Uniti. La formazione politica di Mustafa punta a sfruttare a proprio vantaggio la fine prematura dell’esperienza dell’eterogenea coalizione di governo guidata da Haradinaj. I partiti che hanno governato nella scorsa legislatura si presentano al voto divisi. Il Pdk, guidato da Kadri Veseli, rischierebbe di restare fuori dal prossimo governo, per la prima volta dalla dichiarazione di indipendenza del 2008. L’Aak di Haradinaj, alleatosi in una coalizione elettorale con il Partito socialdemocratico (Psd), potrebbe ottenere maggiori consensi rispetto alle ultime elezioni, proprio a danno del Pdk ex alleato di governo. In questo scenario il Movimento Vetevendosje, che ha scelto di candidare come primo ministro il suo leader Albin Kurti, a costo di mandare il fumo una possibile alleanza elettorale con l’Ldk, potrebbe ripetere l’exploit del voto del 2017. (segue) (Kop)