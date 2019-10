Kosovo-Serbia: vertici "Radio Belgrado" inviano lettera a Ue, Osce e Unmik per denunciare detenzione operatori

- I vertici dell'emittente televisiva serba "Rts" e di quella radiofonica "Radio Belgrado", come parte del Servizio pubblico dei media della Serbia, hanno inviato oggi una lettera al capo della rappresentanza Ue a Belgrado Sem Fabrizi, al capo missione Osce Andrea Orizio, ed alla missione Unmik, per condannare le azioni della polizia kosovara riguardo la detenzione "irragionevole" di quattro operatori di "Radio Belgrado" che stavano lavorando per coprire le elezioni parlamentari in Kosovo. La lettera, firmata dal direttore di "Radio Belgrado" Milan Nedic, riferisce, in relazione all'episodio che ha colpito i lavoratori della sua emittente, che "uno dei media più antichi nei Balcani, sta incontrando per la prima volta un attacco senza giustificazioni che impedisce direttamente la libertà di movimento delle persone e la libertà d'informazione". "L'unica spiegazione per il fermo sarebbe che il veicolo che stava trasportando gli operatori aveva una targa serba", dichiara Nedic nella lettera, con la quale chiede di condannare il "comportamento delle autorità provvisorie di Pristina".(Seb)