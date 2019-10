Torino: oggi tre gare podistiche, c'è anche la mezza maratona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, domenica 6 ottobre, a Torino si correranno tre gare podistiche nel T-Fast day: per le strade della città si terranno la T-Fast 21k – La mezza maratona della città di Torino, la T-Fast 30k – La 30k della città di Torino, e la T-Fast Pink di 8k. Sono tutte organizzate da Team Marathon. Tre gare, tre chilometraggi per far correre tutti, dal runner più esperto a quello che sta muovendo i primi passi. Le tre competizioni partiranno da punti diversi del capoluogo piemontese: il via della T-Fast 21k sarà a Rivoli, in corso Francia angolo via Trento, quello della T-Fast 30k a Collegno, dal parco Generale Dalla Chiesa (800m circa dalla Stazione della metropolitana Fermi); e la T-Fast Pink, invece, partirà dal parco della Pellerina, in città. Tre partenze, tre fiumi colorati di persone che confluiranno in piazza Castello, il cuore di Torino, dove si vivrà un unico arrivo per una strepitosa festa finale. Le corse si svolgeranno tra le ore 9 circa e le ore 13.45 circa. Il corso Francia sarà, quindi, non percorribile (comprese le uscite tangenziale sul corso) dalle 9 alle 12.50 circa (il tratto di corso Francia da corso Marche verso l’esterno città sarà percorribile dalle 11.40 circa in poi). L’area centrale della città sarà interessata dagli eventi dalle 10.30 alle 13.45 circa e riguarderà la zona piazza Statuto, corso Principe Eugenio, Rondò Forca, corso Regina Margherita, piazza della Repubblica, piazza Cesare Auguro, piazza san Giovanni, piazza Solferino, via Pietro Micca e piazza Castello. A seguito dello svolgimento delle manifestazioni di cui sopra, nella mattinata di domenica 6 ottobre, varieranno il servizio le linee 2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 c.s.,16 c.d., 17, 19, 27, 29, 32, 33, 36, 36 navetta, 38, 44, 46, 49, 55, 56, 57, 58b, 59, 60, 63, 65, 67, 71, 72, 76, CP1, Dora Express, Venaria Express e Rivoli Express. (Rpi)