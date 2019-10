Torino: oggi tre gare podistiche, c'è anche la mezza maratona (2)

- T-FAST 21k – LA MEZZA MARATONA DELLA CITTÀ DI TORINODa Rivoli, in corso Francia, a piazza Castello, a Torino. È questo il percorso della T-FAST 21k, che partirà alle 9:45 di domenica 6 ottobre. Un percorso lineare e per questo velocissimo, perché come recita l’hashtag #torinoisfaster, ideale per centrare il proprio nuovo personal best.T-FAST 30k – LA 30k DELLA CITTÀ DI TORINOIl via della T-FAST 30k sarà dato alle 9:20 da Collegno, dal parco Generale Dalla Chiesa per poi tagliare il traguardo in piazza Castello, a Torino. Negli anni scorsi questa competizione si è svolta in concomitanza con la maratona, ma lo slittamento della T-Fast 42k a fine novembre ha convinto gli organizzatori ad anticiparla. Questo manterrà intatto il fascino e l’utilità della 30k, con tracciato su strada, per molti podisti ottimo allenamento alle maratone autunnali.T-FAST PINKOttobre, mese della prevenzione contro il cancro al seno, si veste di rosa. Come la T-FAST Pink, che devolverà 3 euro dei 15.00 di quota di iscrizione alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro onlus per il progetto Life is Pink, confermando la collaborazione nata nel 2017. Corsa non competitiva, la T-FAST Pink prevede un percorso di 8 chilometri, con partenza – alle 10:45, dal parco della Pellerina e arrivo in Piazza Castello. (Rpi)