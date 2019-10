Governo: Renzi, non vogliamo farlo cadere, ma consiglio a Conte di parlare di dossier non di me

Roma, 06 ott 09:05 - (Agenzia Nova) - Matteo Renzi torna sulla polemica con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. In un tweet spiega: "Noi non parliamo di mojiti e cubiste. Noi parliamo di tasse, di asili nido, di edilizia scolastica, di posti di lavoro. Discutere di queste cose non significa litigare: significa fare politica. Il populismo ti costringe a parlare di caratteri, di simpatie e antipatie, di rapporti personali. La politica ti costringe a parlare di idee e di programmi", dice il leader di Italia viva che, nello stesso tweet rimanda, poi, alla sua intervista comparsa oggi su "La Stampa" e il "Secolo XIX". Intervista in cui Renzi parla sempre dei suoi rapporti con Giuseppe Conte ed esprime giudizi sul governo. "Siamo stati i principali sponsor del governo, perché mai dovremmo farlo cadere? Scorrettezze sull'Iva? Italia viva è stata più che corretta. Quando Conte ci ha avanzato l'ipotesi di un aumento gli abbiamo detto che eravamo contrari". (segue) (Rin)