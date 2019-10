Governo: Renzi, non vogliamo farlo cadere, ma consiglio a Conte di parlare di dossier non di me (2)

- "Io l'ho fatto rispondendo a una sua telefonata - racconta Renzi nell'intervista - e la capodelegazione Bellanova e il professor Marattin lo hanno fatto al tavolo di Palazzo Chigi. Noi non siamo contro il governo, ma siamo contro l`aumento delle tasse. Questo governo del resto nasce proprio per non aumentare l'Iva, no?". Ma durerà il governo? "Spero tanto: l`instabilità infatti è il principale problema istituzionale dell`Italia - risponde Renzi - questo Governo può dare tranquillità ai mercati, riportare lo spread sotto i 100 punti base, accompagnare la nuova fase europea. Il governo lavori, non apra polemiche. Il mio suggerimento al premier è quello di lavorare sui dossier: ieri sarebbe stato più opportuno parlare di Alitalia, Trieste o servizi segreti. Non di me. Ma noi non proviamo rancore per nessuno, a maggior ragione per il premier, cui garantiamo la fiducia in Aula. Quanto alla legislatura: per noi dura fino al 2023. Se qualcuno vuole interromperla, se ne prenderà la responsabilità". (segue) (Rin)