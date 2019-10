Governo: Renzi, non vogliamo farlo cadere, ma consiglio a Conte di parlare di dossier non di me (3)

- Nell'intervista Matteo Renzi parla anche del ruolo di Italia viva. "Ho fatto il premier e ho avuto un ruolo non secondario nella caduta di Salvini. Non avevo bisogno di fare un nuovo partito per avere un ruolo. Ma penso che oggi in politica ci sia una prateria per un partito nuovo, non ideologico, capace di fare scelte verdi e rosa su ambiente e donna e che parli un linguaggio contemporaneo. Lo spazio di Italia viva è questo - dice Renzi - tra la gente, non il continuo chiacchiericcio quotidiano nei palazzi. I prossimi mesi lo dimostreranno. Basterà venire alla Leopolda per averne un assaggio. Presenteremo un dettagliato piano industriale per l'Italia. Ci interessa combattere i dazi, non fare polemica. Vogliamo sbloccare i cantieri, non litigare in maggioranza. E soprattutto noi abbiamo delle idee da offrire, non qualcosa da chiedere", conclude Renzi. (Rin)