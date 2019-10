Polonia: ministro Esteri Czaputowicz avvia oggi visita in Corea del Sud

- Il ministro degli Esteri polacco, Jacek Czaputowicz, sarà in Corea del Sud da oggi all'8 ottobre per l'incontro di un gruppo di lavoro dedicato alla sicurezza informatica. Lo rende noto in un comunicato il suo dicastero. Il gruppo opera nella cornice del cosiddetto Processo di Varsavia, cominciato nella capitale polacca lo scorso febbraio con la conferenza polacco-statunitense sulla sicurezza e la pace in Medio Oriente. Durante la sua visita a Seul Czaputowicz avrà anche colloqui bilaterali con l'omologo sudcoreano Kang Kyung-wha. Questo sarà il loro terzo incontro dall'inizio del 2019. Il capo della diplomazia polacca incontrerà anche il ministro dell'Unificazione, Kim Yeon-chul, ed esperti in materia di sicurezza. La visita nella capitale sudcoreana offrirà anche l'occasione di discutere con rappresentanti del mondo accademico locale, a partire dai professori del dipartimento di polonistica dell'Università Hankuk, e con la locale comunità polacca. (Vap)