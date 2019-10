Egitto: giornata festiva per l’anniversario della guerra dello Yom Kippur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo egiziano ha proclamato per oggi una giornata festiva in occasione del 46mo anniversario della “Vittoria del 6 ottobre”, in riferimento alla guerra dello Yom Kippur, il conflitto armato combattuto dal 6 al 25 ottobre 1973 tra Israele e una coalizione araba composta principalmente da Egitto e Siria. Le autorità hanno altresì chiuso in entrambe le direzioni il valico di Rafah, al confine con l'enclave palestinese di Gaza. Il valico di frontiera verrà riaperto lunedì, 7 ottobre, per consentire il passaggio di palestinesi in entrata e in uscita dalla Striscia e l’arrivo di carichi umanitari a Gaza. Il presidente Abdul Fatah al Sisi ha concesso la grazia a diversi detenuti, escluse le persone condannate per terrorismi e gli attivisti politici. Lo sceicco Ahmed el Tayyeb, Grand Imam di al Azhar, la principale istituzioni musulmana del paese, ha invitato ieri tutti gli egiziani “a trarre ispirazione da questo anniversario” per iniziare una “nuova battaglia per la costruzione e lo sviluppo del paese”. Il governo dell’Egitto ha reintegrato nei giorni scorsi quasi 1,8 milioni di persone nel suo programma di sussidi alimentari. La retromarcia segue le proteste di piazza contro il carovita e per chiedere le dimissioni del presidente Al Sisi. (Cae)