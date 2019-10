Vicenza: domani all'università incontro tra Borghi (Lega) e Zanettin (FI) su introduzione minibot

- Per chiarire i termini di un dibattito politico e accademico che tiene banco da tempo sul tema dei minibot, domani 7 ottobre, alle ore 10, presso l’Università di Vicenza, si terrà l’incontro: "Approfondimento dei profili giuridici della proposta e analisi delle prospettive che si potrebbero aprire per l’economia del nostro paese con la loro introduzione". L’evento, che coinvolgerà studenti e docenti dell’Ateneo, è stato promosso dal "Gruppo economia, moneta e società" e vedrà la partecipazione del Presidente della V commissione Bilancio alla Camera, Claudio Borghi (Lega), ideatore dell’introduzione dei minibot, e del deputato di Forza Italia, Pierantonio Zanettin. (Com)