Libia: Noc, uso del petrolio libico per il conflitto è “crimine di guerra” (2)

- L'Unsmil si era detta "allarmata dalle indicazioni che autorità parallele e non riconosciute in Libia stanno minacciando il funzionamento e la gestione della National Oil Corporation della Libia e della sua controllata Brega". La missione Onu aveva ribadito che “la Noc con sede a Tripoli è l'unica istituzione sovrana che ai sensi del diritto internazionale e nazionale è responsabile della gestione degli idrocarburi del paese, compresa l'esportazione e l'importazione di petrolio e carburante". Nei giorni scorsi il presidente della Noc, Mustafa Sanallah, aveva avvertito che se la compagnia perdesse il suo diritto esclusivo di esportare petrolio, il futuro dell'unità della Libia sarebbe in grave pericolo "ed è vergognoso che gli individui e le entità dietro i tentativi di dividere il paese antepongano le loro aspirazioni personali all'unità e alla sicurezza del paese". La vicenda ha attirato anche l’attenzione della Comunità internazionale, al punto che Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Turchia ed Emirati Arabi Uniti hanno rilasciato una dichiarazione congiunta sul sostegno esclusivo alla Noc per la stabilità politica ed economica della Libia. (segue) (Res)