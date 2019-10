Libia: Noc, uso del petrolio libico per il conflitto è “crimine di guerra” (3)

- La compagnia petrolifera libica National Oil Corporation ha annunciato la scorsa settimana un calo delle entrate petrolifere nel mese di agosto e lanciato l'allarme circa un drastico calo della produzione di greggio nei prossimi nove mesi del 2019, nel caso in cui il governo dovesse continuare a non garantire liquidità al suo bilancio. Le entrate nel mese di agosto sono state di 2 miliardi di dollari, con un calo di 117 milioni e cioè del 5 per cento rispetto a luglio, ma con un aumento di 466 milioni e cioè del 30 per cento rispetto all'agosto dell'anno precedente, si legge in una nota pubblicata sul sito web della Noc. (Res)