Usa-Russia: ambasciata russa invia nota di protesta per interrogatorio a deputata Jumasheva

- L'ambasciata della Russia a Washington ha inviato una nota di protesta al Dipartimento di Stato Usa dopo l'interrogatorio effettuato da alcuni agenti dell'Fbi nei confronti della deputata russa Inga Jumasheva, appena arrivata negli Stati Uniti per partecipare al forum Fort Ross Dialogue. "Lei (Jumasheva) è stata fermata all'aeroporto di New York. Le è stato chiesto di andare in una stanza separata e un agente dell'Fbi, che si è presentato, ha iniziato a farle domande per un'ora. Inoltre le è stato chiesto di incontrare altri agenti dell'Fbi in un altro luogo informale per continuare la conversazione", ha dichiarato l'ambasciatore russo negli Usa Anatolj Antonov. A modo di vedere del diplomatico, la deputata russa avrebbe dovuto rispondere a "domande oscure ed inaccettabili", motivo per cui "abbiamo inviato una nota di protesta al Dipartimento di Stato" e "attendiamo chiarimenti". "Penso che dobbiamo guardare oltre - ha aggiunto Antonov -. Sfortunatamente, ci sono persone oggi che non sono interessate alla stabilizzazione dei rapporti russo-statunitensi".(Rum)